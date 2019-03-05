Садового сняли с выборов

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию мэра Львова Андрея Садового кандидатом в президенты.
Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании во вторник.
Садового также обязали вернуть удостоверение кандидата.
Сейчас есть 43 претендентов на президентское кресло.
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Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Об этом он заявил на брифинге в Киеве.
Выборы президента должны состояться 31 марта.
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