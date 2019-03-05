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вторник, 05 марта 2019 16:45

Садового сняли с выборов

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Садового сняли с выборов
Андрей Садовый поддерживает Анатолия Гриценко. Фото: nv.ua

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию мэра Львова Андрея Садового кандидатом в президенты.

Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании во вторник.

Садового также обязали вернуть удостоверение кандидата.

Сейчас есть 43 претендентов на президентское кресло.

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Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

Выборы президента должны состояться 31 марта.

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Дата
05
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