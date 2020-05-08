Саакашвили заговорил об изменениях на таможне и в налоговой

Саакашвили заявляет о "бессмысленных регуляциях". Фото: @SaakashviliMikheil

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михэил Саакашвили заявляет, что первое, что нужно сделать для помощи украинской экономике - освободить бизнес от административного вмешательства. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в пятницу.

"Есть большое количество регуляций, от которых надо освобождаться, и главное слово - это свобода.

На первом этапе надо забрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможни, где заполняют большое количество бумажек. Все, что касается свободы ведения бизнеса", - сказал Саакашлвили.

Касательно медицинской реформы Саакашвили заявил, что нужно полностью менять систему.

"Попытки частично менять ничего не приносят. Попытка реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить", - сказал он.

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Относительно сотрудничества с министром внутренних дел Арсеном Аваковым Саакашвили отметил, что "ради общего дела готов договариваться с кем угодно".

"Этот вопрос сейчас вообще не стоит. Сейчас не время конфликтов, особенно личных конфликтов. Ради общего дела я готов договариваться с кем угодно. Вопрос не в том - вопрос или мы все вместе движемся вперед, или цунами, которое приближается, разрушит благополучие каждого украинца", - заявил политик.

Офис, где будет работать Саакашвили, будет находиться внутри Офиса президента.

7 мая президент Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. "Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - заявил глава государства.