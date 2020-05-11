Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет

Проблемы будут и с рабочими местами, говорит Саакашвили. Фото: "24 Канал"

Украинцы поймут после завершения карантина, что денег нет. Хотя в первые несколько недель после отмена сложится впечатление, что экономика заработала и все стало на свои места. Об этом сказал председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

"Все же сейчас, во время карантина, большое количество людей не тратили много денег, но они пойдут в салоны, по магазинам, покупать какие-то вещи.

Где-то 2-3 недели будет впечатление, что экономика зашевелилась и что-то начинается. Но потом почти все поймут, что денег больше нет", - сказал он в интервью "24 канал"

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Саакашвили отметил, что люди должны понять - не только нет денег, но и не будет рабочих мест.

"Значительная часть рабочих мест просто не вернется. Очень большое количество малых и средних предприятий обанкротятся, большие тоже", - сказал он.

Саакашвили напомнил, что в Украину вернулись около 2 млн работников. Ориентировочно миллион из них вернется в Польшу. По его словам, в стране будет 2-3 млн дополнительных безработных "при том, что нет никаких возможностей для экономического роста".

7 мая президент Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. "Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - заявил глава государства.