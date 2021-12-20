Саакашвили страдает от потери памяти - Ясько

Ясько рассказала о состоянии Саакашвили в больнице. Фото: Reuters

У политика Михеила Саакашвили начались провалы в памяти.

Об этом сообщила его партнерша и депутат Верховной Рады Лиза Ясько, передает "Грузия Online".

Она посетила Саакашвили в госпитале в Гори. Сказала, что Саакашвили нельзя переводить в тюрьму Руставі.

"Он крайне слаб, нет ничего нового. Процесс реабилитации должен проходить на свободе. Посттравматический синдром, который есть у Михеила Саакашвили, влияет на физическое и на ментальное здоровье. У него наблюдаются эпизоды потери памяти, вызванные тем насилием и пытками, которые он претерпел в тюрьме в Глдани", - заявила Ясько.

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Присутствие Саакашвили в судебном процессе 22 декабря зависит от его состояния здоровья.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе. 8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). В ночь на 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.