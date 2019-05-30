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четверг, 30 мая 2019 10:01

Саакашвили рассказал о случайной встрече с Порошенко

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Саакашвили рассказал о случайной встрече с Порошенко
Михел Саакашвили рассказал, как случайно встретился с Петром Порошенко. Фото: РБК-Украина.

Саакашвили случайно встретился с Порошенко. Произошло это на съезде Европейской народной партии в ЕС.

"Очень близко, почти лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю: растерялись, заняли периметр. А я просто прошел", - заверил Саакашвили в эфире канала Наш.Макси-ТВ.

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Точную дату встречи не назвал. Вероятно, это произошло на 25 съезде ЕНП в ноябре.

Саакашвили заявил, что у него "есть личная причина быть на него злым, но нет личных обид". Добавил, что ему якобы неинтересна месть Порошенко.

Бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет, что имеет право принимать участие в выборах в Верховную Раду. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов в среду.

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