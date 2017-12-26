Саакашвили рассказал, где будет встречать Новый год

Бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили будет встречать Новый год в столице. Фото: Reuters

Бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили будет встречать Новый год в столице.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня окружной админсуд должен по указанию Банковой отменить мой статус лица, пользующегося защитой, чтобы экстрадировать меня до Нового года. Суд отказался принимать решения и отложил заседание как минимум до 3-го января, поэтому Новый год я точно буду встречать в Киеве" , - сообщил он.

Окружной админсуд Киева рассмотрит по существу иск Саакашвили на решение Миграционной службы "Об отказе Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, нуждается в дополнительной защите" 3 января. Решение огласила судья Татьяна Скочок, сообщает "Укрінформ".

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11 декабря Печерский райсуд Киева отказался на время расследования отправить Саакашвили под домашний арест. По информации следствия, Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича. В частности, от Сергея Курченко получил около полумиллиона долларов. 18 декабря Саакашвили прибыл в ГПУ, однако отказался давать показания.