Саакашвили отказался встретиться с консилиумом врачей

Во время голодовки Саакашвили отказывается от врачебной помощи. Фото: Reuters

Заключенный политик Михеил Саакашвили отказался встретиться в тюрьме в Рустави с консилиумом врачей.

Об этом заявил депутат парламента Ростом Чхеидзе после встречи с бывшим президентом Грузии, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Когда мы разговаривали в комнате посетителей, туда зашел сотрудник тюремной администрации и сообщил Саакашвили, что пришли врачи консилиума и хотят с ним встретиться и осмотреть. Саакашвили при мне отказался от встречи с врачами", - сказал Чхеидзе.

Добавил, что Саакашвили выглядел бодро.

"Саакашвили с большой надеждой ждет итоги второго тура местных выборов, которые состоятся в субботу, 30 октября", - сказал депутат.

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Накануне Саакашвили отказался от врачебной помощи во время голодовки.

Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что лечебное учреждение №18 специальной пенитенциарной службы не безопасно для бывшего президента Михеила Саакашвили. Установили, что больница не соответствует требованиям, необходимым для оказания полноценной медицинской помощи. "Инфраструктура и среда не исключают риски вербальной агрессии и шума, словесных оскорблений и психологического давления со стороны определенных групп заключенных", - сказала она.