Саакашвили отказался встретиться с консилиумом врачей

Заключенный политик Михеил Саакашвили отказался встретиться в тюрьме в Рустави с консилиумом врачей.
Об этом заявил депутат парламента Ростом Чхеидзе после встречи с бывшим президентом Грузии, сообщает "Інтерфакс-Україна".
"Когда мы разговаривали в комнате посетителей, туда зашел сотрудник тюремной администрации и сообщил Саакашвили, что пришли врачи консилиума и хотят с ним встретиться и осмотреть. Саакашвили при мне отказался от встречи с врачами", - сказал Чхеидзе.
Добавил, что Саакашвили выглядел бодро.
"Саакашвили с большой надеждой ждет итоги второго тура местных выборов, которые состоятся в субботу, 30 октября", - сказал депутат.
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Накануне Саакашвили отказался от врачебной помощи во время голодовки.
Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что лечебное учреждение №18 специальной пенитенциарной службы не безопасно для бывшего президента Михеила Саакашвили. Установили, что больница не соответствует требованиям, необходимым для оказания полноценной медицинской помощи.
"Инфраструктура и среда не исключают риски вербальной агрессии и шума, словесных оскорблений и психологического давления со стороны определенных групп заключенных", - сказала она.
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