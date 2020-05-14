Саакашвили ищет реформаторов в Facebook

Саакашвили решил искать реформаторов через соцсети. Фото: Михаил Саакашвили в Facebook

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Исполнительного комитета реформ, ищет людей в новую команду.

Объявления о поиске он разместил на странице в Facebook.

Также Саакашвили добавил соответствующую анкету.

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Ее должны заполнить потенциальные кандидаты.

"Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму", - написал Саакашвили.

Недавно назначенному председателю Исполнительного комитета реформ Михеилу Саакашвили представили планы реформы оборонных предприятий. Об этом сообщил концерн Укроборонпром.