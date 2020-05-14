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четверг, 14 мая 2020 09:52

Чтобы была качественная техника против агрессии России: Саакашвили взялся за реформу оборонки

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Чтобы была качественная техника против агрессии России: Саакашвили взялся за реформу оборонки
Президент назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ на прошлой неделе. Фото: ukroboronprom.com.ua

Недавно назначенному председателю Исполнительного комитета реформ Михеилу Саакашвили представили планы реформы оборонных предприятий. Об этом сообщил концерн Укроборонпром.

"Концерн - последнее нереформированное стратегическое предприятие в Украине такого масштаба", - сказал его генеральный директор Айварас Абромавичюс.

"Сегодня имел очень приятную встречу с единомышленниками - новой командой Укроборонпрома. Это - команда реформаторов, которую давно знаю и уважаю.

Мне в деталях рассказали о том, что уже сделано новой командой, в чем заключается суть реформы, почему "Карфаген должен быть разрушен" и что для этого нужно.

Верю, что в результате реформы военные наконец смогут получать качественную отечественную технику для войны с Россией, не хуже иностранных аналогов. Сильные оборонные предприятия - то, что сдерживает российскую агрессию", - написал Саакашвили в Facebook

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Он заявил, что реформа Укроборонпрома должна стать приоритетом для Нацсовета реформ при президенте.

"Нацсовет реформ может ускорить процесс преобразования, чтобы первые государственные оборонные компании нового образца появились в Украине уже в этом году", - заявил Саакашвили.

7 мая президент Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - заявил глава государства.

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14
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  • это стоило сделать в первую неделю работы
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