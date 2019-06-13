Саакашвили идет в Раду и показал список

Бывший президент Грузии и глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили баллотируется в Верховную Раду.

В четверг Саакашвили представил список, с которым "Рух нових сил" идет на выборы.

Саакашвили вел трансляцию в Facebook.

В первую пятерку вошли бывший нардеп Олесь Доний, экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, шахматистка Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановый.

Команду Саакашвили представил на столичном мосту.

Двадцатка списка выглядит так:

1. Михеил Саакашвили

2. Давид Сакварелидзе

3. Олесь Доний

4. Наталья Жукова

5. Владимир Лановой

6. Елена Терещенко

7. Дмитрий Булах

8. Анна Соломатина

9. Олег Мыхайлык

10. Игорь Черняк

11. Валерия Коломиец

12. Владимир Гавриш

13. Андрей Зозулинский

14. Владимир Ланда

15. Дарья Чиж

16. Сергей Гаркуша

17. Евгений Лукьянцев

18. Андрей Подзега

19. Сергей Яковенко

20. Анна Вовк, сообщает телеканал "24"

К слову, последний день, когда партии должны были провести свои съезды перед выборами - 10 июня.

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Михеил Саакашвили вернулся в Украину 29 мая. Он заявил, что имеет право баллотироваться в народные депутаты.