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среда, 29 мая 2019 21:11

Саакашвили говорит, что имеет право идти в Раду

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Саакашвили говорит, что имеет право идти в Раду
Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет, что имеет право принимать участие в выборах в Верховную Раду. Об этом он сказав в эфире одного из телеканалов в среду.

На рпелику, что он не может стать нардепом, потому что не прожил последние 5 лет в Украине, Саакашвили ответил:

"Нет. Я кстати прожил последние 5 лет в Украине. Я сюда приехал в начале 14-го года. С момента, когда выгнали Януковича. Не считается (полтора года отсутствия. - Gazeta.ua), потому что указ отменен".

В тоже время Саакашвили заявил, что не имеет желания участвовать в парламентских выборах. Также рассказал о "лидере-клоне".

"Расскажу, что произошло с моим именем. Назвали партию моим именем. Потом Министерство юстиции или кто-то нашло на Оболони бухаря с обычным украинским именем и фамилией, Серега его звали. Назвали его Михаил Саакашвили (как против Тимошенко делали). "Рух нових сил" переоформили на него. Не знаю, сколько бутылок ему за это дали. Но он стал вместо меня лидером", - сказал он.

Саакашвили заявил, что "ответственный" за "Рух нових сил".

"Они приймут свое решение и я в этом поучаствую", - сказал он.

Президента Владимира Зеленского Саакашвили назвал "независимой фигурой".

"И он очень многих приятно удивит", - заявил экс-глава Одесской ОГА.

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Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его самолет рейсом "Варшава - Борисполь" приземлился в аэропорту в 17:28.

Встречать лидера "Руху новых сил" собрались соратники и представители СМИ.

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