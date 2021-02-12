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пятница, 12 февраля 2021 12:29

Саакашвили депортировали в Польшу
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Михаил Саакашвили, которого три года назад депортировали в Польшу, в настоящее время является председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Фото: aa.com.tr

Три года назад, 12 февраля 2018-го, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили депортировали в Польшу. Суд признал, что политик находился на территории Украины незаконно. Соответствующее решение суда выполняли военные ГПСУ совместно с представителями Миграционной службы и полиции.

Впервые Саакашвили задержали вечером 8 декабря. Ему инкриминировали "Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности". Генпрокуратура утверждала, что политик договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченком о финансировании акций протеста.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест. 9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева.

Саакашвили вернулся в Украину 29 мая 2019-го. Накануне президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

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"Переполняют эмоции - очень эмоционально дышать украинским воздухом, ступить на украинскую землю [...] Сегодня я вернулся в тот же аэропорт, из которого меня выгоняли из-за того, что я поднял голос против "барижной" власти и несправедливости", - сказал Саакашвили, когда вышел к журналистам.

Сейчас политик является председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Михеил Саакашвили - грузинский и украинский политик. Дважды был президентом Грузии. Год возглавлял Одесскую ОГА во времена президентства Петра Порошенка, также был его советником.

В июле 2017 Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

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Дата
12
февраля

Саакашвили депортировали в Польшу

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