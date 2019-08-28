С регламентом и пешком: нардепы-"слуги" впервые пришли в Раду

Новоизбранные народные депутаты от "Слуги народа" впервые пришли в парламент на встречу политсилы перед днем работы Верховной Рады.

Мажоритарщик, бывший предприниматель Юрий Камельчук (округ на Львовщине) сказал при входе в ВР: "Есть шансы, что примем более 30 или может даже до сотни законопроектов. Технически все позволяет. Голосование происходит быстро. Сегодня обсудим, что за чем голосуем. Основе кандидатуры выяснены".

Нардеп говорит, что "слуги" будут работать плодотворно.

На вопрос, прибудет ли нардеп на завтрашнее заседание на своем авто, "слуга" ответил:

"Без автомобиля. Сейчас я вне Киева у друзей проживаю. Уже с завтрашнего дня вечером можно будет вселиться в этот волшебный отель "Киев". Начинаем день рано. Если помню, это 7.45, с возложения цветов, затем еще одно место. Затем будут организационные моменты, возможно сфотографируемся все вместе. И торжественное заседание в 10.00.

Все окей, я готов работать плодотворно".

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49-й в списке "СН", бывший адвокат Владимира Зеленского на выборах президента Александр Качура сказал: "Не сложно, все в порядке".

Бывший адвокат Зеленского пришел с регламентом.

"С собой принес регламент Верховной Рады. Сегодня на заседании фракции будем обсуждать формирование руководства парламента, руководящий состав комитетов, послание президента, отчет предыдущего спикера. После этого откроем первое заседание и начнем работать. Но какие конкретно законопроекты будут подаваться, будем обсуждать и дискутировать", - рассказал он.

О зарплате нардепа Качура сказал: "Поскольку в обществе минимальная зарплата намного меньше, чем получает народный депутат, то чтобы прожить в Киеве нынешней зарплаты достаточно. Когда будет увеличение зарплат у населения, тогда будет моральное право увеличить".

При этом добавил: "Действительно, эта заработная плата не соответствует уровню тех решений, которые принимаются депутатами Верховной Рады. Есть много соблазнов".

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В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народа" - 254, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.