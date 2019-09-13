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пятница, 13 сентября 2019 12:33

С меня поляна - о чем переписываются нардепы в Раде

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Народный депутат от партии Слуга народа Олег Семинский в зале Верховной Рады объяснил, почему он не голосовал за законопроект 1031П.

"Вибачте, не добіг 2 секунди", - написал он в своем смартфоне в ответ на сообщение о голосовании за законопроект 1031П.

  Семинский оправдывается перед однопартийцами. ФОТО: ГЛАВРЕД
Семинский оправдывается перед однопартийцами. ФОТО: ГЛАВРЕД

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Нардеп от Слуги народа Юрий Корявченков спросил своего однопартийца Юрия Мурдия, почему не голосовал он.

  Юзик пишет Мудрию. ФОТО: ГЛАВРЕД
Юзик пишет Мудрию. ФОТО: ГЛАВРЕД

Кроме того, Юзик также предлагает нардепам из своей группы провести неформальную встречу в ресторане Сыто пьяно.

"Поляна с меня", - добавил он.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов мог нарушить закон "О предупреждении коррупции", если принял в подарок рамку для фото стоимостью около 15 тыс. грн на юбилее у депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь", соратника Медведчука Григория Суркиса.

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