С меня поляна - о чем переписываются нардепы в Раде

Народный депутат от партии Слуга народа Олег Семинский в зале Верховной Рады объяснил, почему он не голосовал за законопроект 1031П.

"Вибачте, не добіг 2 секунди", - написал он в своем смартфоне в ответ на сообщение о голосовании за законопроект 1031П.

Семинский оправдывается перед однопартийцами. ФОТО: ГЛАВРЕД

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: KharkivPride: бывшего нардепа облили зеленкой

Нардеп от Слуги народа Юрий Корявченков спросил своего однопартийца Юрия Мурдия, почему не голосовал он.

Юзик пишет Мудрию. ФОТО: ГЛАВРЕД

Кроме того, Юзик также предлагает нардепам из своей группы провести неформальную встречу в ресторане Сыто пьяно.

"Поляна с меня", - добавил он.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов мог нарушить закон "О предупреждении коррупции", если принял в подарок рамку для фото стоимостью около 15 тыс. грн на юбилее у депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь", соратника Медведчука Григория Суркиса.