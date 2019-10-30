С конфискованными в Латвии $30 млн связан нардеп времен Януковича

"Средства Иванющенко" официально принадлежат одесситу Дмитрию Пархоменко. Фото: skelet-info.org

Следствие в Латвии, которое недавно конфисковало более $30 млн, связывает эти деньги с украинским нардепом-беглецом Юрием Иванющенко.

Суд в Латвии уже назначал конфискации этих средств в 2017-м, но адвокаты владельцев денег доказали нарушение своих прав, и дело отправили на повторное рассмотрение, пишет "Українська правда".

В латвийском реестре опубликовали промежуточное решение по делу, так как все другие засекречены. В документе указали подробности дела о так называемых деньгах Иванющенко, которые совпадают с подробностями конфискации $30 млн в октябре этого года.

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"Средства Иванющенко" официально принадлежат одесситу Дмитрию Пархоменко, о котором почти нет информации.

В начале 2019-го суд отказался конфисковать "деньги Иванющенко", но правоохранители подали апелляцию. Украинское дело в отношении Иванющенко прокуратура закрыла в конце августа 2019-го. Суд также отменил арест киевских счетов экс-нардепа.

В прокуратуре сообщили, что расследование продолжается, его передали в Национальное антикоррупционное бюро.

Осенью 2014-го генеральный прокурор Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $49,3 млн, а у бывшего нардепа Юрия Иванющенко - $32 млн и 72 млн швейцарских франков. В 2016-м Латвия стянула в свой госбюджет 50 млн евро, принадлежавших бывшим украинским чиновникам и арестованных в рамках борьбы с отмыванием грязных денег.