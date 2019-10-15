Латвия конфисковала $30 млн окружения Януковича

В Латвии суд конфискует деньги окружения Януковича. Фото: УНІАН

Латвийский суд конфисковал $30 млн, связанных с бывшими украинскими чиновниками. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", - заявляют в ведомстве.

Деньги арестовали в начале 2015-го на запрос ГПУ. Вопрос их возвращения должен решаться на межправительственном уровне.

Осенью 2014 генеральный прокурор Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $49,3 млн, а у бывшего нардепа Юрия Иванющенко - $32 млн и 72 млн швейцарских франков, напоминает LB.ua

В 2016 году Латвия стянула в свой госбюджет 50 млн евро, принадлежавших бывшим украинским чиновникам и были арестованы в рамках борьбы с отмыванием грязных денег.

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