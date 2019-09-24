Зрада - стоп: Янукович продолжает оставаться под санкциями

Янукович скрывается в России. Фото: Reuters

Суд Европейского союза отменил персональные санкции, продолженные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018-м, однако он продолжает оставаться под действием действующих санкций до марта 2020-го.

Об этом говорится в решении суда ЕС общей юрисдикции, пишет "Європейська правда"

Ранее пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против Виктора Януковича за 2018-2019 годы.

В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018-го о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019-го.

"Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019-го о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича действует", - заявил представитель пресс-службы Суда ЕС, пишет "Укрінформ"

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24 января этого года суд заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве во ведении агрессивной войны со стороны России. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.