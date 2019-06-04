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вторник, 04 июня 2019 16:27

С чем сталкивается западный инвестор в Украине? – практический опыт и его приложения

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  Гиви Топчишвили и Григол Катамадзе
Гиви Топчишвили и Григол Катамадзе

Ключевая проблема, с которой сталкивается западный инвестор в Украине, вовсе не война, а отсутствие квалифицированных кадров, репутационные риски, непрозрачные правила игры, неликвидность рынка, неэффективная банковская система и принципиальная разница в бизнес-менталитете, заявил в интервью "ГОРДОН" американский бизнесмен, инвестор, автор методологии и многочисленных публикаций по технологи выхода на новые рынки Гиви Топчишвили. Вместе с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине (2000–2007, 2009–2013 гг.) Григолом Катамадзе он рассказал, какие первые шаги нужно предпринять новой украинской власти, чтобы привлечь в страну крупных частных инвесторов.

"В Украине отсутствуют или находятся в зачаточном состоянии инструменты и институты рынка, без которых крайне сложно работать любому инвестору, - рассказал Гиви Топчишвили. - Самые болезненные из них - отсутствие ликвидности и, соответственно, отсутствие полноценного рынка ценных бумаг; отсутствие достаточного количества фондов, то есть институтов, способных создавать и менеджировать инвестиционный портфель и одновременно гарантирующих адекватный уровень квалификации кадров, принимающих решения о той или иной инвестиции. Далее - неудовлетворительный уровень развития инвестиционных банков и квалифицированных брокеров. И наконец, отсутствие системной работы на уровне государства по привлечению крупнейших фондов в страну и предоставление им определенного уровня гарантий. Я говорю о таких структурах, как Credit Suisse, Carlyle, JP Morgan Asset Management, Blackstone, Blackrock", - пояснил Топчишвили.

Рецептом выхода из ситуации эксперты назвали ряд шагов, которые ждет западная бизнес-элита от нового президента:

- налоговая оптимизация, налоговая реформа, амнистия капитала;
- принятие решений, которые позволят капиталу вернуться в Украину на общих условиях, а не по принципу: вам нельзя, мне – можно;
- работа слаженной команды главы государства, способной не просто создать долгосрочные стратегии, но и воплотить их в жизнь.

"Нужно создавать условия, при которых фундамент коррупции в принципе исчезает. Одно из таких условий – новая налоговая система или простые, прозрачные, понятные правила игры в виде налогового кодекса, который одинаково интерпретируется всеми участниками процесса – и бизнесом, и властью, и ее контролирующими органами, - добавил Григол Катамадзе. - Надо срочно реформировать налоговую систему Украины. Мы, бизнес, уже три года постоянно твердим: давайте решим проблему раз и навсегда. Например, заменим налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Это означает: получил прибыль и реинвестировал в производство – освобождаешься от уплаты налога; забираешь дивиденды и роялти – платишь налог. Если работает налог на выведенный капитал, инвестор, вложив деньги в производство в Украине и получив прибыль, не забирает ее из страны, а наоборот: реинвестирует, расширяет производство, нанимает еще больше людей и, соответственно, еще больше налогов платит в украинский бюджет. И инвестору выгодно, и стране".

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04
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