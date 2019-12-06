С боевиками напрямую говорить не буду – Зеленский

Украина не признает стороной переговоров главарей самопровозглашенных "республик"

Президент Владимир Зеленский не будет вести переговоры с подконтрольными России боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу.

"Украина не разговаривает с боевиками. Но все должны понимать, как происходят разговоры пять лет в трехсторонней группе [в Минске]. Там присутствуют Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. Они там есть. Напрямую президент с ними не разговаривает. И не будет разговаривать", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на оккупированной территории живут не только сепаратисты и многие люди хотят возвращения территорий под контроль Украины.

"Со всеми людьми мы должны разговаривать обязательно", - подчеркнул глава государства.

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". Последняя совместная встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина. После этого общения лидеров "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.