Рынок земли: Зеленский рассказал о поправках

Зеленский сказал, что украинцы на референдуме определят, продавать ли землю иностранцам. Фото: Prm

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу ее иностранцам.

После этого украинцы на референдуме решат, продавать ли землю иностранцам. Об этом президент заявил в видеообращении.

"Перед вторым чтением мы внесем изменения о продаже земли иностранцам, физическим лицам и иностранным компаниям. Возможность купить украинскую землю у них будет только после решения референдума. А референдум - наше предвыборное обещание", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что в законе о рынке земли перед вторым чтением снизят лимиты, а также планируется выделение 4 млрд гривен на поддержку фермеров.

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"По поводу земли, еще перед вторым чтением, уменьшим лимит и обязательно в следующем году планируем и это уже утверждено в новом бюджете, планируем выделить 4 млрд. на поддержку маленьких фермеров, чтобы наши маленькие фермеры становились большими", - отметил Зеленский.

Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52.

\ 227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.