Рынок земли: опубликовали проект закона

Продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании, говорил президент.

20 сентября появился текст законопроекта о рынке земли.

Документ опубликовали на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Документом предлагается, что приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, украинские юридические лица, а также территориальные общины и государство, пишет "НВ. Бізнес"

"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года со дня приобретения права собственности", - говорится в документе.

Совокупная площадь земельных участков, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины (с учетом связанных лиц) в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области и 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

"Нарушение требований этой части является основанием для отказа в государственной регистрации права собственности на земельный участок", - указано в законопроекте.

Предлагается, что "преимущественное право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения имеет ее арендатор, при условии уплаты им цены, по которой она продается".

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Правительство запустит систему, которая будет мониторить и проверять покупателей и продавцов земельных участков. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.