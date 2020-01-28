Рядом с виллами Левочкина и Фирташа: журналисты показали имение Ахметова на Лазурном берегу

Журналисты опубликовали фотографии виллы Les Cedres на Лазурном берегу Франции, которую за 200 млн евро приобрел украинский олигарх Ринат Ахметов.

Вилла на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра находится в 10 минутах ходьбы от виллы Ротшильдов, пишут "Букви"

Когда-то это была просто рыбацкая деревня, часть города Вильфранш-сюр-Мер, который находится в 10 км от Ниццы. Теперь здесь селятся звезды, банкиры и олигархи. Именно в Кап-Ферра, по информации журналистов, находятся виллы Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина. А теперь рядом будет жить и Ахметов.

"10 минут прогулки вдоль забора, затянутого плющом, - и вы сойдете к морю, так и не увидев даже очертаний виллы. Зато поймете, что для ее владельца будет открываться великолепный вид на море и Ниццу. Вы окажетесь на пляже Passable.

А дальше вдоль моря снова деревья, забор и несколько калиток с предупреждением, что объект под охраной. Далее несколько вилл, но все они заброшены, часто с разбитыми окнами или на стадии ремонта", - пишут журналисты.

Им удалось сфотографировать ворота. Между тем охранник спрашивал на русском, почему они это делают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что происходит с активами Ахметова

Усадьба Les Cèdres на побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра построена в ХІХ веке. В начале ХХ века дом принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а затем перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной производством конечного ликера Grand Marnier.