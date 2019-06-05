Ряд глав ОГА уволят

В правительстве анонсировали кадровые изменения среди губернаторов.

Правительство направит президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение ряда председателей областных государственных администраций.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, пишет УНН

"У нас есть кадровые вопросы. Сегодня подаем президенту на увольнение ряд председателей областных государственных администраций.

Ожидаем, что Администрация президента совместно с секретариатом Кабинета министров проработает отбор новых претендентов. Чтобы мы сработали оперативно. В областях должны быть управленцы, которые несут ответственность в пределах своих полномочий", - сказал премьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем занимается Москаль после поражения Порошенко

Правительство под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана дальше будет работать в полном составе. Об этом премьер заявил на заседании Кабмина в среду.