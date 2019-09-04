Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

Рябошапка из свободных 4 региональных прокуроров. Фото: inforesist.org

Винницкая, Житомирская, Одесская и Черкасская область остались без прокуроров.

3 сентября руководителей прокуратур этих областей уволил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Руководитель Одесской прокуратуры - Олег Жученко, Винницкой - Вячеслав Соколов, Житомирской - Любомир Войтович, Черкасской - Сергей Овчаренко.

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На работу Черкасской прокуратуры жаловались на встрече с президентом Зеленским во время его поездки в регион. Кроме того, в Житомирской области глава государства отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности, в вопросах противодействия нелегальной добычи янтаря.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что хочет "крови в правовом смысле". Рябошапка пообещал модернизировать Генпрокуратуру и интенсивно бороться с коррупцией.