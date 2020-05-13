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среда, 13 мая 2020 22:54

Рябошапка сравнил Порошенко и Зеленского

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Рябошапка сравнил Порошенко и Зеленского
Рябошапка считает, что у Порошенко была "более сильная позиция" по поддержке украинского. Фото: president.gov.ua

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что у пятого президента Петра Порошенко была "более сильная позиция" по поддержке "всего украинского", чем у президента Владимира Зеленского.

"Надо отдать должное, это (единство в политике - ред.) было у предшественника, при прошлом президенте. Его позиция по украинскости и поддержке всего украинского в государственной политике и государственном строительстве была сильнее", - сказал Рябошапка в интервью Радио НВ.

Бывший генеральный прокурор добавил, что представители нынешней власти не имеют четкого видения того, что происходило во время Революции Достоинства.

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"В один день звучат заявления относительно реванша (сил президента-беглеца Януковича - ред.) о необходимости привлекать к ответственности участников Майдана, на следующий день эти заявления опровергаются прямо противоположными тезисами. То есть нет единства в государственной политике", - подчеркнул Рябошапка.

Президент Владимир Зеленский вернул в украинскую политику плохие старые методы, а его назначенцы сворачивают проевропейские реформы. Об этом говорится в статье Мелинды Гаринг, заместителя директора Евразийского центра Атлантического Совета.

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