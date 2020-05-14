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Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные

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Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
Эксгенпрокурор Руслан Рябошапка: "Ирина Венедиктова имеет недостаточный уровень квалификации для руководства правоохранительным органом". Фото: Макс Левин

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что так называемые "дела Порошенко" обсуждались с президентом Зеленским.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый Берег".

Производства, затронутые в ГБР против Порошенко, Зеленский обсуждал и с Ириной Венедиктовой, в то время главой ГБР, а теперь - генеральным прокурором. Рябошапка отмечает, что преследование Порошенко напоминают ему времена Януковича, который тоже преследовал политических оппонентов.

"Такая история могла повториться. Ситуации где-то похожи", - говорит Рябошапка.

"Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делали предыдущие власти, очевидно, нельзя. Я объяснял президенту, по крайней мере по двум кейсам, в частности, по делу Высшего совета правосудия, что эти истории не есть перспективные. А Венедиктова рассказывала, что генпрокурор блокирует работу ГБР", - вспоминает Рябошапка.

Он также подтвердил, что проект подозрения, который был подписан Венедиктовой и передан в Генпрокуратуру, был юридически безграмотным и не имел правовых перспектив.

"Документ был подготовлен следователями ГБР, отправлен в Офис генерального прокурора. Прокуроры просмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому отправили в Государственное бюро расследований на доработку. Документ был весь исчерчен. Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было очень несовершенно оформлено", - рассказал Рябошапка.

Бывший генпрокурор считает, что Ирина Венедиктова имеет недостаточный уровень квалификации для руководства правоохранительным органом.

"Конкурс на руководителя ГБР она бы не выиграла, если бы он был честный и прозрачный. Потому что она не имеет необходимых качеств - ни моральных, ни профессиональных, чтобы этот конкурс выиграть. И, в принципе, ее поход в Верховный суд это показал (в свое время Венедиктова не сумела пройти конкурс на должность судьи ВСУ - Ред.)", - напомнил Рябошапка.

Об этом свидетельствует, в частности, и юридическое качество проекта подозрения пятому президенту, которое подготовило ГБР. Когда Ирина Венедиктова пыталась подписать его в Генпрокуратуре, ей объяснили, что подобные дела по подследственности относятся не к ГБР, а к НАБУ.

"Венедиктова не совсем хорошо разбирается в уголовном процессе. Думаю, она узнала о нарушении подследственности, когда мы обсуждали качество этого подозрения. Мы просто прочитали ей цитату из Уголовного процессуального кодекса, и она удивленно узнала, что это подследственность НАБУ. Поэтому пришлось отдать это дело в НАБУ. А Холодницкий исключил статью 364 УК по квалификации, чем частично подтвердил мою правоту, что там нет злоупотребления властью, и отправил дело обратно в ГБР", - объясняет Рябошапка.

Бывший Генпрокурор отметил, что в процессах, которые "наплодили" ГБР против Порошенко, нет правовых перспектив.

"В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу", - говорит Рябошапка.

О том, что Зеленский вмешивается в работу правоохранительных органов, стало известно после обнародования в СМИ так называемых "пленок Трубы". Из разговоров, записанных в кабинете бывшего директора ГБР Романа Трубы, следует, что офис Зеленского дает указания правоохранителям о преследовании Порошенко, а сам Зеленский проводит совещания с руководством силовых органов, где обсуждают эти дела.

lb.ua
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