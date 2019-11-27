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среда, 27 ноября 2019 18:08

Рябошапка прокомментировал паузу в расследовании дел Майдана

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Рябошапка прокомментировал паузу в расследовании дел Майдана
"Сейчас мы решаем о том, чтобы эти следственные эксперименты проводить уже сейчас, не откладывая". ФОТО: Укринформ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что временно остановленное следствие по "делам Майдана" не повлияет на его результаты.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Расследование дел Майдана продолжается шестой год. За пять лет можно было сделать много действий, которые не были сделаны, которые сейчас мы делаем, например, те же следственные эксперименты, которые можно было сделать 5 лет назад. Поэтому эта пауза, если мы ее так называем, она особо не повлияет на результаты расследования ".

"Три-четыре дня кардинально" на процесс расследования не повлиял, заявил он.

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"Сейчас мы решаем о том, чтобы эти следственные эксперименты проводить уже сейчас, не откладывая".

Расследованием дел Майдана занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. С 20 ноября прокуратура потеряла полномочия на расследование уголовных производств, и управление Горбатюка был расформировано.

Незавершенные дела передадут в ГБР, а также СБУ, Нацполицию и НАБУ. В ГПУ сообщали, что сотрудникам управления специальных расследований предложили либо перейти на работу в ГБР, чтобы и дальше заниматься расследованием майдановских дел, или после аттестации продолжить работу в ГПУ в новом департаменте процессуального руководства по делам Майдана.

15 ноября Рада начала рассматривать законопроект №2116 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.

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