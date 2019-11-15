Рябошапка прокомментировал, может ли Портнов получить статус подозреваемого

Генеральная прокуратура имеет производства, в которых заместитель главы Администрации президента времен беглого Виктора Януковича Андрей Портнов может получили статус подозреваемого.

Об этом в интервью "Настоящему времени" рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Есть такие дела", - сказал он на вопрос относительно Портнова.

"Несколько позже мы об этом расскажем обществу", - добавил без конкретики.

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19 мая 2019-го накануне второго тура президентских выборов Андрей Портнов вернулся в Украину.

Его называют инициатором разработки "диктаторских законов" от 16 января 2014-го, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Майдана.

По заявлениям Портнова, Государственное бюро расследований открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко.