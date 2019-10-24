Рябошапка отрицает существование преступной группировки Януковича - Горбатюк

Горбатюк считает, что его уволили из-за нежелания расследовать дело Януковича. Фото: УНИАН

Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что организованная преступная группировка беглого президента Виктора Януковича является выдумкой экс-главы ГПУ Юрия Луценко.

Об этом заявил уволенный 23 октября с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире "Радио НВ".

"С первых дней Рябошапка занял такую ​​позицию, что преступной организации Януковича нет, "по нашему мнению, это выдумка Луценко", - такие фразы говорили", - сообщил он.

Соответствующие подозрения были направлены Януковичу и тогдашнему руководству страны.

"Такие заявления есть, и предпринимаются шаги для того, чтобы это звено расследований разрушить. Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка, пожалуйста, там есть 5 тысяч томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", - заявил экс-сотрудник ГПУ.

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Свое увольнение Горбатюк связывает с нежеланием Генеральной прокуратуры расследовать дело о преступной организации Януковича. Говорит, что сейчас у власти есть люди, которые работали в то же время в Кабинете министров. Некоторым из них можно сообщить о подозрении.

Верховная Рада должна изменить закон "О очистки власти", чтобы он соответствовал европейским стандартам. Такое мнение в интервью программе "Факты недели" на телеканале ICTV высказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.