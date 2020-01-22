Рябошапка открыл дело против нардепа Кивы

По факту драки в ресторане против Кивы открыли дело. Фото: РБК

Генпрокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой телесных повреждений ветерану АТО Михаилу Майнману.

Потерпевший обратился в полицию с соответствующим заявлением, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января, ударил потерпевшего головой в лицо. Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждения)", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, в соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата может только генеральный прокурор.

Конфликт возник в ресторане по адресу: улица Крещатик, 15/4 сегодня, 22 января. Другим участником был патриот и ветеран АТО Михаил Майнман.