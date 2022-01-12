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среда, 12 января 2022 23:03

Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"

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Русский язык, ни слова об Ермаке, &quot;мочить&quot; оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале &quot;слуги&quot;
Дроздов решил уйти из канала "слуги" Ковалева. Фото: Факты

Известный журналист Остап Дроздов решил уйти из "4 канала", который купил "слуга" Алексей Ковалев.

"Брать в этом участие не только недопустимо, но и отвратительно. Однако каждый делает свой мировоззренческий выбор", написал Дроздов в сообщении на Facebook.

Он сообщил, что невмешательство в редакционную политику телеканала от владельцев продлилось всего один день.

"Как они говорят, "западенской" украинской риторики не должно быть в телевизоре. Прикрываясь идеями "сшивки чего-то с чем-то", на самом деле взят курс на уничтожение каких-либо проявлений остро-украинского ТВ. И заменили его на ласково-малороссийское", рассказал журналист.

"Процесс блокировки всего категорично-украинского курируют те самые "медиа-менеджеры", которые недавно создавали холдинг для Медведчука и регионала Столара", - написал Дроздов.

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Он сообщил пункты новой редакционной политики телеканала "слуг":

1. Забыть о сроке великого кражеводства (никакой аналитики о коррупционной составляющей не может быть).

2. Забыть об обогащении властной элиты.

3. Забыть фамилию Ермак.

4. Зеленский – всенародный лидер, поэтому критика либо невинно-нейтральна, либо никакая.

5. Вагнеровцы, оффшорный скандал, Коломойский, антимонопольный комитет, конституционный суд – этих тем не существует.

6. Категорическое табу на бывших слуг, отколовшихся от зе-команды.

7. Обязательно присутствие спикеров Слуг Народа в каждой групповой программе.

8. Для русского языка – содействие и лояльность.

9. Отныне патриотическая риторика – это услышат Донбасс (дословно).

10. Запрещено утверждать украинскую национальную память, говорить о деколонизации, декоммунизации, дерусификации и других гуманитарных ценностях, так как они рассадают.

11. Позиция в отношении России: Путин враг, но русский народ – братский.

12. Систематическое мочилово политических оппонентов (в первую очередь Пятый и Ахметов). Относительно ОПЗЖ – пусть будут.

13. Все тезисные месседжи согласовывать с куратором.

14. Разворот риторики совершать плавно и нерезко, чтобы не было явно заметно (об этом позаботятся "профессионалы").

"Лично я намерен идти дальше. Тем людям, которые понимают ценность сделанного за последние 2 года, спасибо спасибо!", простился Дроздов.

Народный депутат от "Слуга народа" Алексей Ковалев приобрел у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал". Во время праздника нардеп подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Покупку "4 канала" за более 4 млн грн в качестве подарка от родителей - говорится в его обновленной декларации.

Ковалев избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу Херсонской области. Работает в Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике. Если верить его декларации, у него нет своего жилья.

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