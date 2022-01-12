Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"

Известный журналист Остап Дроздов решил уйти из "4 канала", который купил "слуга" Алексей Ковалев.
"Брать в этом участие не только недопустимо, но и отвратительно. Однако каждый делает свой мировоззренческий выбор", написал Дроздов в сообщении на Facebook.
Он сообщил, что невмешательство в редакционную политику телеканала от владельцев продлилось всего один день.
"Как они говорят, "западенской" украинской риторики не должно быть в телевизоре. Прикрываясь идеями "сшивки чего-то с чем-то", на самом деле взят курс на уничтожение каких-либо проявлений остро-украинского ТВ. И заменили его на ласково-малороссийское", рассказал журналист.
"Процесс блокировки всего категорично-украинского курируют те самые "медиа-менеджеры", которые недавно создавали холдинг для Медведчука и регионала Столара", - написал Дроздов.
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Он сообщил пункты новой редакционной политики телеканала "слуг":
1. Забыть о сроке великого кражеводства (никакой аналитики о коррупционной составляющей не может быть).
2. Забыть об обогащении властной элиты.
3. Забыть фамилию Ермак.
4. Зеленский – всенародный лидер, поэтому критика либо невинно-нейтральна, либо никакая.
5. Вагнеровцы, оффшорный скандал, Коломойский, антимонопольный комитет, конституционный суд – этих тем не существует.
6. Категорическое табу на бывших слуг, отколовшихся от зе-команды.
7. Обязательно присутствие спикеров Слуг Народа в каждой групповой программе.
8. Для русского языка – содействие и лояльность.
9. Отныне патриотическая риторика – это услышат Донбасс (дословно).
10. Запрещено утверждать украинскую национальную память, говорить о деколонизации, декоммунизации, дерусификации и других гуманитарных ценностях, так как они рассадают.
11. Позиция в отношении России: Путин враг, но русский народ – братский.
12. Систематическое мочилово политических оппонентов (в первую очередь Пятый и Ахметов). Относительно ОПЗЖ – пусть будут.
13. Все тезисные месседжи согласовывать с куратором.
14. Разворот риторики совершать плавно и нерезко, чтобы не было явно заметно (об этом позаботятся "профессионалы").
"Лично я намерен идти дальше. Тем людям, которые понимают ценность сделанного за последние 2 года, спасибо спасибо!", простился Дроздов.
Народный депутат от "Слуга народа" Алексей Ковалев приобрел у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал". Во время праздника нардеп подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
Покупку "4 канала" за более 4 млн грн в качестве подарка от родителей - говорится в его обновленной декларации.
Ковалев избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу Херсонской области. Работает в Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике. Если верить его декларации, у него нет своего жилья.
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