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четверг, 30 декабря 2021 17:20

"Слуга народа" задекларировал покупку телеканала как подарок от родителей

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&quot;Слуга народа&quot; задекларировал покупку телеканала как подарок от родителей
Покупка телеканала обошлась Ковалеву в более 4 млн грн. Фото: Facebook Алексея Ковалева

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев задекларировал покупку "4 канала" за более 4 млн грн в качестве подарка от родителей.

Об этом говорится в его обновленной декларации.

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В декларации депутата отмечено, что 24 декабря он получил в подарок 50% в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио" от Ивана Ковалева и еще 50% от Натальи Ковалева.

Указанная стоимость обоих подарков – по 2 181 755 гривен.

В этот же день Иван Ковалев подарил Алексею 39% в уставном капитале ООО Ар Ти Ай Продакшн, цена которого 195 тыс. грн. Эта компания занимается изготовлением кино-, видеофильмов и телевизионных программ.

Алексей Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", коллектив его представили как нового владельца.
Во время праздника нардеп подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

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30
декабря

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