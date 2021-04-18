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воскресенье, 18 апреля 2021 22:14

"Русский мир" умер в муках, Путин будет "бомбить Воронеж": 5 блогов недели

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&quot;Русский мир&quot; умер в муках, Путин будет &quot;бомбить Воронеж&quot;: 5 блогов недели
США ввели санкции против России. Они приближают конец путинского режима, считает социолог Игорь Эйдман. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Самый действенный рецепт противостояния дезинформации сформулирован еще во времена античности. Звучит он как "познай самого себя". Потому что чем лучше знаешь свое "я", тем меньше шансов у врага заполнить токсической ложью пробелы в твоей самоидентичности. Именно человек является не только главной мишенью дезинформации, но и мощным орудием противодействия ей. Об этом стоит помнить представителям Центра противодействия дезинформации, чтобы его деятельность не превратилась в забюрократизированное блуждание во тьме, считает кандидат философских наук Максим Кияк.

2. Американцы ввели беспрецедентно жесткие санкции против России. Путин в ответ будет "бомбить Воронеж", то есть продолжит строить новый железный занавес, закручивать гайки, выпиливать Россию из мировой экономики, бить по интересам самих россиян. Санкции приближают конец путинского режима, убежден социолог Игорь Эйдман.

3. "Русский мир" процветал на территории стран бывшего СССР до того момента, пока Путин не стал за него бороться. В отношениях России и ее бывших соседей по Союзу не было идиллии, но существовала стабильность и взаимная выгода перекрывала конфликтные моменты. Но величие чесалось и не давало спать по ночам. Все, за что объявил борьбу этот деятель, умерло в корчах и муках. Нету больше ни "русского мира" снаружи, ни демократического общества внутри РФ. Нет международного авторитета. "Русский мир" может сказать спасибо Путину за поддержку. Лекарство оказались хуже болезни, рассуждает писатель Ян Валетов.

4. За последние два года в Киеве средняя стоимость "квадрата" на первичном жилищном рынке эконом класса выросла на 19%. То есть с $750 до $950. Вторичный рынок подскочил на 25% - с $1040 до $1300. Игроки рынка перестраховываются и вкладывают все кризисные факторы и риски в цену недвижимости. Тенденция к удорожанию будет расти. Далее будем иметь огромные цены и неплатежеспособность, отмечает президент Национального экспертно-строительного альянса Виктор Лещинский.

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5. Уже несколько лет я не могу избавиться от тревожного впечатления, что наш мир летит кувырком. Речь идет не столько о фактах или статистических данных, как о подсознательном беспокойстве, интуиции, сигнализирующей о приближении чего-то плохого. Рацио каждый раз пытается их отбросить, но под кожей у нас живет животное, которое еще помнит о способности предчувствовать землетрясения. Мир сейчас похож на карпатскую полонину в разгар лета, со всех сторон которой доносится характерный звон. Метафора будет завершенной, если принять, что коровы и овцы - это разные страны, а все их колокольчики - тревожные. Они спокойно пасутся, даже не подозревая, что гуляют по минному полю, рассуждает писатель Андрей Любка.

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