Руководительница Минфина прокомментировала выплаты военным

Ко второму чтению сумму потенциально выделенных средств попытаются увеличить. ФОТО: правительственный портал

В бюджете Украины 2020 заложены увеличенные социальные выплаты и другие формы помощи военнослужащим.

Об этом на брифинге заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Если говорить об обеспечении военнослужащих, в том числе денежное, выходное пособие, то оно увеличено в проекте к первому чтению. Все одноразовые пособия, не дай Бог в случае гибели или частичной утраты трудоспособности, также заложенные полностью.

Обеспечение жильем военнослужащих к первому чтению (законопроекта о бюджете - Gazeta.ua) увеличено на 223 млн и на 500 млн увеличено на жилье для ветеранов".

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Со следующего года попытаются ввести программу лизинга, указала Маркарова. Она должна помочь предоставить жилье большему количеству военнослужащих.

Ко второму чтению сумму потенциально выделенных средств попытаются увеличить.

"Особенно в поддержку ветеранов, поддержки жильем. Мы это обязательно сделаем".

В Украине зарегистрировано почти 370 тысяч человек, имеющих статус участника боевых действий. Статус лица с инвалидностью вследствие войны имеют почти 11 тыс. ветеранов. В последнее время их существенно увеличилось, ведь год назад их было около 3 тыс. По регионам лиц с ограниченными возможностями вследствие войны больше в Черниговской (1,7 тыс.), Житомирской (около 1 тыс.), Киевской (почти 1 тыс. ) областях.