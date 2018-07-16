Руководители двух фракций пропустили 90% голосований Рады

Сопредседатели фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и Александр Вилкул, а также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в июле пропустили почти все голосования в парламенте.
Результаты анализа обнародовал Комитет избирателей Украины.
Всего в июле было 12 пленарных заседаний, во время которых произошло 326 голосований. Бойко участвовал только в 10%, Вилкул - в 5%, Тимошенко - в 8% голосований.
Лишь в половине голосований принял участие лидер "Народного Фронта" Максим Бурбак - нажал "за", "против" или "воздержался" в 54% раз.
Никто из указанных нардепов не отдал голос за обновление ЦИК.
Руководители фракций "Самопомочи" Олег Березюк и БПП Артур Герасимов имеют высокие показатели голосований - 68% и 94% соответственно. Оба проголосовали "за" рассмотрение вопроса в отношении членов ЦИК.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які закони пропонують нардепи
13 липня Верховна Рада закрила 8-у сесію VIII скликання. Наступного разу народні депутати зберуться у сесійній залі 4 вересня. До того їх ще чекає робота в комітетах, комісіях і фракціях.
Комментарии1