Руководители двух фракций пропустили 90% голосований Рады

Юлия Тимошенко и Юрий Бойко уже возглавляли антирейтинг голосований в ВР. Фото: dt.ua

Сопредседатели фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и Александр Вилкул, а также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в июле пропустили почти все голосования в парламенте.

Результаты анализа обнародовал Комитет избирателей Украины.

Всего в июле было 12 пленарных заседаний, во время которых произошло 326 голосований. Бойко участвовал только в 10%, Вилкул - в 5%, Тимошенко - в 8% голосований.

Лишь в половине голосований принял участие лидер "Народного Фронта" Максим Бурбак - нажал "за", "против" или "воздержался" в 54% раз.

Никто из указанных нардепов не отдал голос за обновление ЦИК.

Руководители фракций "Самопомочи" Олег Березюк и БПП Артур Герасимов имеют высокие показатели голосований - 68% и 94% соответственно. Оба проголосовали "за" рассмотрение вопроса в отношении членов ЦИК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які закони пропонують нардепи

13 липня Верховна Рада закрила 8-у сесію VIII скликання. Наступного разу народні депутати зберуться у сесійній залі 4 вересня. До того їх ще чекає робота в комітетах, комісіях і фракціях.