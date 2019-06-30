Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ

28 июня День Конституции Украины экс-глава АП, а теперь руководитель Офиса президента Андрей Богдан праздновал в ночном клубе.

Был на выступлении российского артиста Артура Пирожокова и Светланы Лободы, сообщает telegram канал "УП. Off the record".

Лобода выложила фото со свадьбы сестры, на котором вместе с дочерью Евой, и видео своего выступления. На видео и заметили Андрея Богдана.

Автор: УП Глава Офиса Президента Андрей Богдан развлекался на концерте российского исполнителя

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Глава Администрации президента Андрей Богдан причастен к кредитным афер на сотни миллионов гривен и имеет особняк в Конча-Заспе и много земли в Киевской области. Об этом сообщают журналисты "Наши деньги с Денисом БИГУС".