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воскресенье, 30 июня 2019 10:46

Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ

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28 июня День Конституции Украины экс-глава АП, а теперь руководитель Офиса президента Андрей Богдан праздновал в ночном клубе.

Был на выступлении российского артиста Артура Пирожокова и Светланы Лободы, сообщает telegram канал "УП. Off the record".

Лобода выложила фото со свадьбы сестры, на котором вместе с дочерью Евой, и видео своего выступления. На видео и заметили Андрея Богдана.

Автор: УП
  Глава Офиса Президента Андрей Богдан развлекался на концерте российского исполнителя
Глава Офиса Президента Андрей Богдан развлекался на концерте российского исполнителя

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Глава Администрации президента Андрей Богдан причастен к кредитным афер на сотни миллионов гривен и имеет особняк в Конча-Заспе и много земли в Киевской области. Об этом сообщают журналисты "Наши деньги с Денисом БИГУС".

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Дата
30
июня

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