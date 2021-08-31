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вторник, 31 августа 2021 23:03

Руководитель NASA посетит Украину

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Руководитель NASA посетит Украину
Зеленский обсудил с директором NASA совместные проекты. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Биллом Нельсоном.

Глава государства пригласил его в Украину. Об этом сообщает Офис президента

Глава NASA принял приглашение Зеленского. Даты визита пока неизвестны.

Украинский президент обсудил с главой NASA космические проекты, к которым может присоединиться Украина.

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По словам Зеленского, наше государство заинтересовано в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как компонент развития отечественной космической отрасли.

Политики говорили о перспективах участия украинских предприятий в проектах "Антарес", программе исследования Луны "Артемида".

31 августа президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в США.

Президент посетит американское министерство энергетики, Пентагон, Госдеп и Всемирный банк. Также он отправится в Чикаго, чтобы встретиться с украинской диаспорой.

Встреча с американским лидером Джо Байденом запланирована на 1 сентября. Политики говорить о российской агрессии, энергетической безопасности и реформы.

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Дата
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