Руководитель NASA посетит Украину

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Биллом Нельсоном.

Глава государства пригласил его в Украину. Об этом сообщает Офис президента

Глава NASA принял приглашение Зеленского. Даты визита пока неизвестны.

Украинский президент обсудил с главой NASA космические проекты, к которым может присоединиться Украина.

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По словам Зеленского, наше государство заинтересовано в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как компонент развития отечественной космической отрасли.

Политики говорили о перспективах участия украинских предприятий в проектах "Антарес", программе исследования Луны "Артемида".

31 августа президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в США.

Президент посетит американское министерство энергетики, Пентагон, Госдеп и Всемирный банк. Также он отправится в Чикаго, чтобы встретиться с украинской диаспорой.

Встреча с американским лидером Джо Байденом запланирована на 1 сентября. Политики говорить о российской агрессии, энергетической безопасности и реформы.