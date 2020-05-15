Руководитель НАБУ подал иск в ЕСПЧ из-за "коррупционного штрафа"

Сытник подал иск в ЕСПЧ. Фото: Укринформ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подал жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге на решение украинских судов, которые признали его виновным в административном нарушении и присудили штраф в размере 3 400 гривень.

"Заявление я подал, и оно уже больше месяца находится в ЕСПЧ", - сказал он в эфире "Громадського".

Он прошел все инстанции обжалования в Украине и поэтому подал иск в ЕСПЧ из-за нарушений, которые на его взгляд имели место при вынесении решения против него в Украине.

Также Сытник отметил, что не считает себя коррупционером, и если бы считал себя таким, то подал бы в отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Совете Европы беспокоятся о независимости НАБУ

Напомним, в мае 2019 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственное бюро расследований установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными", "например, 100 тыс. грн".