Руководитель ГАСИ Костенко готовит радикальную реформу ведомства

Руководитель ГАСИ Елена Костенко: "В Инспекции будут изменены квалификационные требования к лицам, которых будут принимать на работу". Фото: ГАСИ

Руководитель ГАСИ Елена Костенко инициировала разработку внутренней структурной реформы ведомства по разделению функциональных обязанностей, чтобы устранить очевидные и незаконные противоречия в работе.

По словам Елены Костенко, уже после первого анализа работы подразделений ГАСИ она обнаружила, что структура ведомства и функциональные обязанности работников не соответствуют закону о Центральных органах исполнительной власти.

По словам руководителя ГАСИ, многие сферы ответственности в ведомстве дублируются между собой. Поэтому Елена Костенко видит как одно из направлений реформирования работы Инспекции совершенствование следующих вещей: разграничение деятельности ГАСИ как контрольного органа с деятельностью ГАСИ как органа лицензирования, разрешительного органа и органа надзора, а также распределение функций с точки зрения кадровой политики.

"У органа есть четыре функции, и они между собой должны быть разведены. Потому что сейчас мы контролерам предоставляем право быть одновременно и контролерами, и надзирателями, тем самым мы нарушаем принцип административного обжалования. Все между собой системы вышли сочетаемыми, мы сами себе выдаем разрешения и сами себя контролируем", – подчеркнула Елена Костенко.

Руководитель Госархстройинспекции также отметила, что не все функциональные обязанности работников в существующем положении об Инспекции определены корректно. "Очевидно, что требует совершенствования положение в части правильного определения понятий – контроля, надзора, лицензирования и разрешительной системы. Есть функция, которая описана в законе, она должна так и отразиться в положении Кабмина. Однако положения не всегда этим законам коррелируют", – подчеркнула руководитель ГАСИ.

Председатель ГАСИ отметила, в Инспекции также будут изменены квалификационные требования к лицам, которых будут принимать на работу в Инспекцию. "Чтобы не допустить коррупционного риска и не допустить произвольного принятия решений должностными лицами, нужно как можно точнее определить сферу их компетенции, пределы права, в которых они действуют. Тогда у каждого должностного лица будет меньше шансов поддаться на третьи влияния", – добавила Костенко.

Елена Костенко отметила, что структурно-функциональная реформа ГАСИ будет совмещена с оценкой качества работы сотрудников и будут сделаны организационные выводы. Вместе с тем, по словам Елены Костенко, сейчас разрабатывается нормативная база для законного стимулирования и повышения оплаты труда.

Напомним, что Кабинет министров Украины 24 декабря назначил Елену Костенко первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины, а 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей председателя ГАСИ.