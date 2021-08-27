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пятница, 27 августа 2021 16:53

Рудьковского хотят взять под стражу за поездку в Монако

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Рудьковского хотят взять под стражу за поездку в Монако
Офис генпрокурора просит изменить запобидний мероприятие для Николай Рудьковский. Фото: facebook.com/Микола Рудьковский

Изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей для экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского просит суд офис генерального прокурора.

Об этом заявили в пресс-службе офиса генпрокурора в комментарии УП.

"Прокурор подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему народному депутату, подозреваемому в похищении и истязании экс-руководителя частной газодобывающей компании. Такое решение приняли в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в австрийскую Вену для лечения. Нарушение установили по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что его заметили на территории Княжества Монако", - приводит издание комментарий.

Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но из деталей дела следует, что речь идет о Николае Рудьковском, который подозревается в организации похищения и пыток главы ЧАО "Нефтегаздобыча".

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Ходатайство об изменении меры пресечения направили в Соломенский районный суд Киева.

Подозреваемого по делу о похищении руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" экс-министра транспорта Николая Рудьковского офис генерального прокурора отпустил на лечение в Вену, а он оказался в Монако. Журналисты опубликовали фото, где увидели логотип M-C на полу, соответствующий логотипу отеля Monte Carlo Bay.

Рудьковский нес сумку Chanel и два телефона.

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