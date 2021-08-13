Подозреваемого экс-министра Рудьковского отпустили лечиться в Вену - он оказался в Монако

Рудьковский нес сумку Chanel и два телефона в руках. Фото: "Честно"

Офис генерального прокурора отпустил подозреваемого по делу о похищении руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча", экс-министра транспорта Николая Рудьковского на лечение в Вену, а он оказался в Монако. Об этом сообщает движение "Честно".

Журналисты опубликовали фото, где увидели логотип M-C на полу, который соответствует логотипу отеля Monte Carlo Bay.

Рудьковский нес сумку Chanel и два телефона.

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В июле Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения Рудьковскому с содержания под стражей на ночной домашний арест. Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский вернулся в Украину, где ему в аэропорту вручили подозрение в резонансном похищении руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от "Слуги народа". Николай Рудьковский был министром транспорта и связи в правительстве премьера Виктора Януковича. Он один из нардепов, голосовавших за пакет "диктаторских законов" 16 января 2014 года.