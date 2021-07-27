РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот

Фото: Ян Доброносов, telegraf.com.ua

Русская православная церковь из-за распространения Covid-19 решила не проводить шествие в Москве 28 июля. Зато РПЦ в Украине такое шествие по случаю 1033-й годовщины крещения Киевской Руси-Украины проводит.

В столице Украины на собрании РПЦ люди массово передвигались без масок.

От Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры взяли участие более 20 тыс. человек, сообщила Национальная полиция.

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Участие в ходе, в частности, брали глава РПЦ в Украине Онуфрий и народный депутат, бывший "регионал" Вадим Новинский.

Полиция перекрывала движение на ул. Крещатик, Михайловской, Большой Житомирской, Трехсвятительской, Владимирском спуске, Михаила Грушевского, Парковой дороге, Ивана Мазепы, Лаврской, аллеи Героев Крут, Днепровском спуске.

Блогер Денис Казанский пишет:

"Вчера РПЦ официально заявила, что отказывается проводить крестный ход в Москве, чтобы не подвергать граждан России опасности заражения ковидом. А в Украине РПЦ, которая действует здесь под брендом УПЦ МП, сегодня сознательно свезла тысячи людей в Киев на массовку.

Что это означает? Ответ тут настолько очевиден и понятен, что нет нужды даже его озвучивать.

Но если с РПЦ и ее задачами все ясно, то хотелось бы знать: почему власти допускают это безумие? Какой-то абсурд. Как только ситуация с заболеваемостью немного улучшилась, делается все, чтобы спровоцировать новую волну".

На прошлой неделе в Александровской больнице Киева обнаружили шесть случаев заражения штаммом коронавируса Delta.