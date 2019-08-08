"Роттердамом+" обманули потребителей на более чем 18 млрд грн: НАБУ трясет топ-чиновников

НАБУ завело дело за схему Роттердам +.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением 6-м лицам, причастным к введению так называемой формулы Роттердам +, в частности экс-главе Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрию Вовку.

Потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн убытков, сообщили в ведомстве 8 августа.

Среди подозреваемых - Дмитрий Вовк.

Также - действующий директор ГП "Оператор ринку", который на момент введения "Роттердам +" был членом НКРЕКП, начальник отдела комиссии, руководитель управления комиссии, заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины; директор департамента одной из компаний указанной группы.

Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЕКП, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, что производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе.

После этого, в марте 2016-го комиссия предложение приняла, предусмотрев несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации.

Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа.

В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Дмитрий Вовк возглавлял комиссию почти 3,5 года. Пришел на должность 25-летним. Раньше работал в финансовой компании "Инвестиционный капитал Украина", основателем которой является бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Потом — менеджером в кондитерской корпорации "Рошен" Петра Порошенко в Москве.

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В позапрошлом году Национальное антикоррупционное бюро расследовало сговор в утверждении оптовой цены электроэнергии по формуле "Роттердам плюс". По ней цена угля в тарифе тепловых электростанций формируется в результате торгов на нидерландской бирже вместе со стоимостью его транспортировки. Формула выгодна компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова, говорят эксперты.