РосЗМИ заявили, что украинская власть приостановила расторжение соглашений с РФ

Украина прекратила расторжения соглашений с Россией. Фото: fakty.com.ua

Новая украинская власть приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, которые начал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Также приостановили выход из международных договоров, в которых Украина принимает участие в рамках СНГ, сообщает "Коммерсант".

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Если в мае-июле Украина уведомила исполком СНГ о выходе из 6 договоров, то в августе-сентябре таких сообщений не было.

Собеседник издания в МИД России предположил, что такая пауза связана с кадровыми вопросами в новом правительстве в августе.

Украина начала выходить из соглашений с Россией в 2014-м после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Одним из последних разорванных документов стал договор о дружбе с Россией, который прекратил действие в апреле 2019-го.