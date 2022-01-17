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понедельник, 17 января 2022 15:21

"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского

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&quot;Ростов не резиновый&quot; - Луценко предупредил Зеленского
Юрий Луценко предостерег президента Владимира Зеленского от необдуманных политических шагов. ФОТО: Gazeta.ua

Пятый президент Украины Петр Порошенко готов пройти путь, который ему уготован.

Он является лидером оппозиции, который заслуживает доверия, заявил под Печерским райсудом Киева бывший генпрокурор Юрий Луценко. Об этом сообщает кореспондентка Gazeta.ua.

"Поддерживаю Порошенко как лидера оппозиции, президента и просто гражданина Украины. Он не скурвится. Пришел сюда и потому, что сейчас нельзя молчать. Молчание в такое время приводит к арестам лидеров, а потом и людей", - заявил Луценко.

Он предостерег Зеленского от необдуманных шагов не только в сторону Порошенко, но и в ходе переговоров с Россией.

"Если он улетит в Москву и привезет оттуда измену, то в отличие от Порошенко его самолет может быть не принят в Украине. А Ростов не резиновый. Мы тоже в свое время совершали ошибки. Я совершал. Но у нас есть также история побед. И это дает нам возможность сказать – пережили мафию Донецкую и Днепропетровскую, переживем и цирково-эстрадную", - добавил Луценко.

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Сейчас в Печерском райсуде после перерыва возобновилось заседание по делу Петра Порошенко. В зал суда он вернулся вместе с женой Мариной и адвокатами. Также поддержать пятого президента приехало немало нардепов.

Петр Порошенко вернулся сегодня на самолете в Украину из Варшавы. В аэропорту он пообщался с журналистами и своими сторонниками. После чего отправился в Печерский райсуд, где ему избирают меру пресечения.

Пятый президент подозревается в государственной измене, заявляли ранее в Государственном бюро расследований.

Автор: Лилия МЫЦКО
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Дата
17
января

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