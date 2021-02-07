РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин

 
Ексклюзивы
1/5
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1071
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 369
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 207
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
Просмотров: 135
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 423
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Просмотров: 180
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 783
Плохо знают, но есть желание учить
Плохо знают, но есть желание учить
Просмотров: 531
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 2898
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 4176
Фото
Все фото
9
8
3
8
7
Под телеканалами &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
Кризис закончился: &quot;слуга&quot; пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий
Кризис закончился: "слуга" пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Зеленский рассказал о &quot;отдельных группах&quot; и &quot;меняющихся интересах вместо правды&quot;
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющихся интересах вместо правды"
Видео
Все видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Зеленский в видеообращении прокомментировал закрытие каналов Медведчука
Зеленский в видеообращении прокомментировал закрытие каналов Медведчука
NewsOne, "112" и ZIK закрыли. Где теперь будут врать депутаты ОПЗЖ?
NewsOne, "112" и ZIK закрыли. Где теперь будут врать депутаты ОПЗЖ?
В Раде подрались
В Раде подрались
Киву, который обматерил журналиста в Раде, назвали быдлом
Киву, который обматерил журналиста в Раде, назвали быдлом
Интервью
1/5
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
Просмотров: 153
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 225
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 423
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1026
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 558
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 февраля 2021
Просмотров: 711
Хто залишився, крім нас
Анекдот. Сидять в окопі під Верденом Юнґер і Ремарк. Перший каже: дорогий Еріху Паулю, а чи доводилося вам читати "Смерть у Венеції" такого собі ...
воскресенье, 07 февраля 2021 02:29

РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин

  Комментировать
РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин

Российские СМИ, связанные с Кремлем, проводят информационную кампанию в странах Латинской Америки и Восточной Европы, направленную на дискредитацию американских вакцин от коронавируса Moderna i Pfizer и продвижение российской вакцины Sputnik V.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследователей и представителей Госдепартамента США.

В частности, речь идет об испаноязычных аккаунтах Russia Today и Sputnik, двух контролируемых российским правительством СМИ, в Twitter и Facebook.

Российская кампания сосредоточена на странах Латинской Америки, включая Мексику, которая на этой неделе подписала соглашение о приобретении миллионов доз российской вакцины, и Аргентину, которая в прошлом месяце начала вакцинацию своих граждан.

СМИ, поддерживаемые российским правительством, разместили в Facebook и Twitter сотни ссылок на новости о том, что американские вакцины могли играть определенную роль в смерти людей. В то же время там не было сообщений о дальнейших отчетах, которые обнаружили, что вакцины, скорее всего, не сыграли никакой роли в смерти.

При этом публиковалось много положительных сообщений о российской вакцине от коронавируса.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в ходе исследования происхождения коронавируса в китайском Ухане получили данные о Covid-19, которые никто не видел прежде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Патрульный во время погони застрелил подростка

Самое читаемое
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
6
 Просмотров: 110247
&quot;Пацанка&quot; устроила пикантную фотосессию в ванной
"Пацанка" устроила пикантную фотосессию в ванной
7
 Просмотров: 26316
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
10
 Просмотров: 21322
Голые фото секс-символа ММА слили в сеть
Голые фото секс-символа ММА слили в сеть
9
 Просмотров: 13914
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
24
 Просмотров: 9108
Политика
Кулеба оценил шансы Украины на безвиз с США
Кулеба оценил шансы Украины на безвиз с США Просмотров: 279
В МИД рассказали, когда назначат руководителя миссии НАТО в Украине
В МИД рассказали, когда назначат руководителя миссии НАТО в Украине Просмотров: 126
Назвали самых больших прогульщиков в Раде
Назвали самых больших прогульщиков в Раде Просмотров: 468
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
9
 1 Просмотров: 1503
Дело МН17: будут ли привлекать Украину к ответственности
Дело МН17: будут ли привлекать Украину к ответственности Просмотров: 243
Больше всего комментируют
8
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев - секретарь СНБО
3
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
2
После закрытия пророссийских телеканалов началось освобождение Украины - Аваков
1
Холостячка Мишина заговорила о непростых отношениях
1
Люди отомстили водителю-наглецу
Голосов: 5524
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть