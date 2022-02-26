"Россияне возвращаются в РФ деморализованными и без техники" - Данилов

Российский БТГр в ходе ведения наступательной операции понес большие потери, как в живой силе, так и в боевой технике. Фото: dw

17 военных 150-й мотострелковой дивизии России вернулись из Украины в Россию "деморализованными и без боевой техники".

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Украинская правда".

"По состоянию на 25 февраля в Миллерово Ростовской области прибыло 17 военнослужащих из состава одного из БТГров 163 тп, выполнявшего задания на территории Украины. Личный состав вернулся с Украины на территорию РФ в деморализованном состоянии и без боевой техники", - отметил секретарь. СНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У России не было и нет шансов" - в Офисе президента сообщили о тысячах убитых оккупантов

Кроме этого, после опроса одного из уцелевших военнослужащих службы по контракту отмечается, что их БТГр в ходе ведения наступательной операции понес большие потери, как в живой силе, так и в боевой технике.

По словам Данилова, уцелевшие военнослужащие не знают о состоянии и месте нахождения остального личного состава подразделений БТГр.

Практически все части и подразделения российской 150-й мотострелковой дивизии понесли безвозвратные потери, добавил секретарь.

26 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские защитники эффективно противостоят врагу в Киеве. Также нардепка Марьяна Безуглая написала, что Вооруженные силы вытесняют ДРГ из Киева.