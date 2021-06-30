"Россияне — национальное меньшинство" - Кулеба ответил Путину

Русские-национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией на уровне с другим, сказал Кулеба. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о том, что украинцы и россияне являются "одним народом".

Украинцы и россияне — два разных народа, которые могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убив тысячи людей и оккупировав часть территории, заявил министр в Twitter. Полная ответственность за это на Путине, который развязал агрессию.

"Коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне — национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией на равне с другими. Они не могут быть коренным народом, потому что имеют собственное государство. Альтернативные выдумки — это классика российских манипуляций. Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Но это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - написал Кулеба.

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30 июня Путин назвал украинцев и россиян "одним большим народом". Также заявил, что главные украинские вопросы решают в Вашингтоне, а не в Киеве. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "отдал свою страну под полное внешнее управление".