Россияне на переговорах потребуют поставить Бойко премьером - журналист

Ранее россияне не требовали назначать Бойко. Фото: "24 канал"

Журналист-расследователь Христо Грозев назвал новые требования Росси на переговорах.

Об этом ему сообщили два источника, близкие к переговорам, написал он в Twitter.

Кремль требует назначить сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко премьер-министром, признать так называемые ЛДНР независимыми и Крым частью России и отказаться от вступления в НАТО.

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Президент Владимир Зеленский категорически отрицает эти требования.

Украина готова рассматривать совместно с международными партнерами гарантии безопасности вне членства в Североатлантическом альянсе. "Ответ, который мы имеем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать наше членство в НАТО, по крайней мере, точно не в ближайшие 5-10 лет. Мы не будем бороться за подачу заявки в НАТО, мы будем бороться за результат, а не процесс", - заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.