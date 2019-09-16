Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский

Зеленский хочет решить все вопросы на одной встрече. Фото: president.gov.ua

На встрече "нормандской четверки", которая состоится в ближайшее время обсудят три вопроса.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в понедельник.

"Главные шаги - решение вопроса окончательного обмена всех на всех, окончательное решение по разведению войск. Золотое, Петровское и затем на всей линии разграничения. Третий вопрос - четкие сроки обсуждения, если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, до выборов - вывод всех войск. Это главные моменты. Не знаю, сможем ли мы все это решить на одной встрече, но я этого хочу", - сказал президент.

Последняя встреча "нормандской четверки" состоялась в середине октября 2016 года, напомнил Зеленский.

"Когда идет война, встречи в "нормандском формате" не могут проводиться раз в три или четыре года - у нас нет столько времени ждать, потому что каждый день гибнут наши бойцы", - сказал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Командующий ООС заявил о срыве "хлебного" перемирия

12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии на Донбассе. В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек. 12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона. Украинские воины освободили почти 15 тыс. кв. км территорий. Вооруженные силы Украины держат оборону на линии соприкосновения. В марте 2014-го Россия аннексировала Крым.